2019-09-30T16:18:28+03:00
Общество

Легендарной пышечной на Большой Конюшенной на три года продлили аренду

Процедура прошла без проведения торгов, в виде мер поддержки малому бизнесу
Петр КИБЕР
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Смольный продлил аренду для пышечной на Большой Конюшенной улице.Смольный продлил аренду для пышечной на Большой Конюшенной улице.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Легендарная пышечная, расположенная на Большой Конюшенной улице дом 25, литера А, ставшая одним из символов Петербурга, продолжит работать на прежнем месте. Это стало известно после того, как 30 сентября комитет имущественных отношений продлил аренду для владельцев кафе.

- Договор на новый трехлетний срок будет заключен с собственником пышечной - ООО «Желябова 25», - сообщает пресс-служба Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

При этом чиновники отмечают, что обязательного конкурса в данном случае не проводилось Вся процедура, с особого согласия антимонопольной службы, прошла без торгов и в рамках государственной поддержки «субъектов малого и среднего бизнеса».

Напомним, что знаменитая пышечная, в которой намеренно сохраняется антураж времен СССР, работает на Большой Конюшенной улице уже больше 60 лет.

Через три года, когда срок аренды закончится вновь, его обещают снова продлить без лишних проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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