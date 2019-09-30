2019-09-30T16:17:23+03:00
Происшествия

Из-за дамы в наручниках на Старо-Петергофском проспекте образовалась большая пробка

Сотрудники полиции проводят обыск в машине задержанной
Лилия КОЗЛОВА
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Полицейский наряд и женщина в наручниках создали пробку в ПетербургеПолицейский наряд и женщина в наручниках создали пробку в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Из-за неизвестной женщины в наручниках, машину которой обыскивают сотрудники ДПС, на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге образовалась пробка. Днем в понедельник, 30 сентября, автомобилисты, пытающиеся проехать по дороге в сторону Обводного канала обратили внимание на серьезный затор. Причина тому три полицейские машины, которые окружили автомобиль горожанки.

- На Старо-Петергофском проспекте перед Обводным каналом стоит «Лада», криминалисты что-то там ищут. Дама в наручниках сидит в полицейской машине, - рассказали в соцсети свидетели.

Очевидцы рассказывают, что на месте работают большое количество правоохранителей, а вокруг автомобилей бегает какой-то мужчина, по всей видимости, пассажир задержанной водительницы. О причинах такой экстренной остановки не сообщается.

А тем временем, полицейские машины и автомобиль задержанной перекрыли одну полосу движения по проспекту. Из-за этого встали трамваи, с трудом проезжают троллейбусы и автобусы. Автомобили также толкаются в пробке, которая растянулась на 4 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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