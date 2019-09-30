2019-09-30T17:17:49+03:00
Звезды

В Санкт-Петербурге плитку с рыбами и попугаями в Доме Кончиелова признали объектом культурного наследия

Краеведы обнаружили уникальную находку после мытья вестибюля в жилом доме
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Объект взят под охрану культурного наследия регионального значения.Объект взят под охрану культурного наследия регионального значения.
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Редкую плитку с изображением рыб, кораллов, попугаев и плодовых деревьев обнаружили петербургские краеведы в жилом доме по адресу Исполкомская, 5 - «Дом В.П. Кончиелова». Такую находку удалось разглядеть после тщательного мытья вестибюля дома.

До этого разглядеть рисунки флоры и фауны на плитке было невозможно - мешали многочисленные слои краски. Сейчас же объект внесен в предмет охраны памятника.

Отмытая краеведами глазурованная плитка с изображением попугаев, рыб и кораллов на Исполкомской, 5 внесена в предмет охраны памятника. Фото: КГИОП

Отмытая краеведами глазурованная плитка с изображением попугаев, рыб и кораллов на Исполкомской, 5 внесена в предмет охраны памятника. Фото: КГИОП

- К охраняющемуся декоративно-художественному оформлению интерьеров и предметов декоративно-прикладного искусства добавлена облицовка стен вестибюля глазурованной плиткой светло-зеленого цвета, а также исторические заполнения дверных проемов, ведущих в квартиры, - сообщают в пресс-службе КГИОП.

Известно, что реставрация дома велась с августа 2019 года с помощью волонтеров движения «ГЭНГЪ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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