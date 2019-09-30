2019-09-30T16:41:36+03:00
Общество

Прочь языки и науки: Петербуржцы хотят сделать школы проще

Родители первоклашек высказываются за отмену специализации учебных заведений
Петр КИБЕР
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Родители учеников далеко не всегда в восторге от школьной программы.Родители учеников далеко не всегда в восторге от школьной программы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Наверняка многим петербуржцем с детства знакомы такие понятия, как школа с углубленным изучением иностранных языков, математики, физики и прочего. Они остались еще со времен СССР и учиться в таком заведении было престижно. Но теперь, внезапно, многие родители выступили против подобной специализации, заявляя, что детям в раннем возрасте такое не нужно. А других, то есть простых, без «уклонов» в округе иногда просто нет.

- Будущие математики, музыканты, лингвисты не распределены по кварталам в соответствии со своими наклонностями! Да и как определить основной вектор развития в 7 лет? - приводит слова одного из пап, обратившегося к уполномоченному по правам ребенка, газета «Петербургский дневник».

Сама детский омбудсмен Светлана Агапитова не ожидала такой постановки вопроса и даже предложила провести голосование в соцсетях. Результат оказался удивительным - более 80 процентов были против специализации.

Впрочем, эксперты считают, что беспокоиться мамам и папам не стоит. Да, не всегда хочется отдавать юного музыканта или лингвиста в математическую школу, но в начальных классах специализации не будет, а потом ребенка можно перевести в другое учебное заведение, подальше, куда он сможет ездить самостоятельно.

На всех, к сожалению, не угодишь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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