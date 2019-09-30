2019-09-30T16:52:09+03:00
Происшествия

Рецидивист, зарубивший топором собутыльника на даче под Петербургом, отправится в тюрьму

Хозяина дома, который помогал скрыть труп, тоже осудили по уголовному делу
Лилия КОЗЛОВА
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Жителя Ленобласти, зарубившего топором собутыльника, отправят в тюрьму на 9 летЖителя Ленобласти, зарубившего топором собутыльника, отправят в тюрьму на 9 летФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Суд Ленинградской области признал виновным 39-летнего мужчину, который минувшим летом 2019 года жестоко зарубил топором своего приятеля, с которым вместе выпивал. В понедельник, 30 сентября, стало известно, что обвиняемого отправят в колонию строгого режима на девять лет.

- Вечером 10 июня 2019 года трое мужчин сидели в дачном доме, который находится в садоводстве «Шунгорово-1» в Ломоносовском районе. Товарищи выпивали спиртные напитки. Как это бывает, в ходе застолья двое, 39-летний и 50-летний мужчины, начали выяснять отношения, что и привело к трагедии, - сообщил следственный комитет Ленобласти.

Обвиняемый, у которого за плечами уже имеется криминальное прошлое, вышел из себя. Сначала он избил мужчину кулаками, дальше схватил топор и стал бить им оппонента по голове, не менее 24 раз. Этого агрессивному товарищу не хватило, несмотря на то, что мужчина уже не мог встать с пола. Он взял нож и еще раза три ударил им в область шеи недругу. От такого количество травм 50-летний мужчина умер на месте.

- С целью сокрытия совершенного убийства обвиняемый с помощью хозяина дачи вывез тело погибшего в безлюдное место за территорию поселка и сбросил в придорожную канаву, - отметил комитет.

Обвиняемый в убийстве отправится в тюрьму. Его сообщник уже был осужден за скрытие преступление и оштрафован на 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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