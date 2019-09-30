2019-09-30T17:05:50+03:00
Общество

Литейный мост 30 сентября отмечает 140-летний юбилей

Знаменитая переправа соединяет Выборгскую сторону Петербурга с его центром
Лилия КОЗЛОВА
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Литейный мост в Петербурге 30 сентября отмечает 140-й юбилейЛитейный мост в Петербурге 30 сентября отмечает 140-й юбилейФото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня, 30 сентября, один из самых знаменитый разводных мостов Петербурга, после, разумеется, Дворцового, отмечает свой юбилей. Ровно 140 лет назад, в 1879 году, состоялось торжественное открытие Литейного моста, который соединил центр Северной столицы с Выборгской стороной.

- Мост получил свое от Литейного двора, существовавшего на левом берегу Невы с 1711 года. Исторически переправа на месте его постройки существовала еще до основания Санкт-Петербурга – здесь пролегал путь из России в Швецию, - напомнили историю моста в «Мостотресте».

Раньше на его месте располагался Воскресенский наплавной мост. Наплавные мосты через Неву устанавливались на барках-плашкоутах, поставленных на якоря и соединенных канатами. Литейный мост стоял на 21 плашкоуте, был в длину 367 метров и ширину 11,5 метров. И даже тогда он уже был разводной.

А 30 августа 1875 года началось сооружение нынешнего моста по проекту инженера Аманда Струве. В строительстве Литейного моста использовали передовые на тот момент инженерные решения. Арки были выполнены не из привычного чугуна, а из нового материала — сварочного железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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