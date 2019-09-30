Коллекторы грозят петербурженке сексуальным рабством из-за займа

СЕГОДНЯ 17:18 2019-09-30T17:18:25+03:00

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Очередная история «бешенства» у коллекторов происходит в данный момент в Петербурге. Отдельные представители специалистов по выбиванию долгов устроили настоящую травлю матери-одиночке, неосторожно взявшей деньги у агентства микрозаймов. Расплатиться по грабительским процентам женщина не может уже год.

- В 2018 году я взяла 35 тысяч рублей. Платила каждые две недели, отдала основной долг, но проценты накапливались. А потом заболел ребенок, я вышла на больничный и просрочила два платежа. Тогда все и началось, - рассказала «Невским новостям» сама петербурженка.

По словам 40-летней женщины, ей начали звонить. Сперва без угроз, а потом и пугать силой. Мужчины с характерным акцентов обещали вывезти женщину «на Кавказ», где долг она будет отрабатывать «тем самым местом». Хотели прихватить и ребенка должницы.

Соседи семьи уже привыкли к расклеенным по подъезду листовкам, а сама женщина - к угрозам. Она даже обратилась в полицию, но результатов нет. А коллекторы все звонят и звонят ей и даже ребенку с угрозами, требуя вернуть 40 тысяч - на пять больше, чем брала петербурженка под грабительские 200 процентов годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU