В сквере имени Шевченко поставили «великанские» скамейки

СЕГОДНЯ 17:44 2019-09-30T17:44:47+03:00

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Необычные скамейки появились в сквере Шевченко, что на Левашовском проспекте у ДК имени Ленсовета. Здесь, после реконструкции, не только подновили территорию зоны отдыха, но и поставили для удобства горожан новые скамейки. Некоторые, как для великанов - с огромной спинкой.

- Сквер Шевченко на Петроградской стороне благоустроен в рамках программы формирования комфортной городской среды. Здесь проходят популярные пешеходные маршруты, он испытывает большую нагрузку и нуждался в апгрейде, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

В ходе «апгрейда» (обновления по-русски) были отремонтированы дорожки и газоны. Также строители заменили бордюры, привели в порядок ограду, а старые скамейки заменили новыми, в итоге мест для отдыха стало больше. Именно об этом просили местные жители, не избалованные зелеными зонами. Кроме этого в сквере установили 20 урн. Должно стать чище.

А садовники, в свою очередь, высадили 180 кустов лапчатки, подлечили старые деревья и добавили к ним молодые каштаны. Обновленный сквер уже открыл двери для горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU