Восемь петербургских садов закроют 1 октября на время шторма
Осень - время штормов и наводнений в Петербурге. И очередным ударом природы горожан пугают уже в первый день октября. МЧС предупредило жителей Северной столицы о сильном дожде и ветре, а в комитете по благоустройству решили от греха подальше закрыть для посещения некоторые городские сады.
КАРТИНА ДНЯ. Шторм идет на Петербург, а уже в выходные возможен снег
- Восемь петербургских садов закроют на время шторма, - сообщает пресс-служба ведомства.
Ограничения коснутся тех садов, где есть ограды, а именно будут закрыты: Никольский сад, Таврический сад, сад Сан-Галли, сквер Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад.
Для ликвидации возможных последствий шторма в комитете также создали аварийные бригады. Именно они будут убирать поваленные деревья. Как показывает практика, без работы они не останутся.
ИСТОЧНИК KP.RU