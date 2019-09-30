2019-09-30T20:15:25+03:00
Общество

Восемь петербургских садов закроют 1 октября на время шторма

Во вторник на город обрушится сильный ветер с дождем
Петр КИБЕР
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На время шторма Никольский и еще семь городских садов будут закрыты. Фото: vk.com/kb_spbНа время шторма Никольский и еще семь городских садов будут закрыты. Фото: vk.com/kb_spb
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Осень - время штормов и наводнений в Петербурге. И очередным ударом природы горожан пугают уже в первый день октября. МЧС предупредило жителей Северной столицы о сильном дожде и ветре, а в комитете по благоустройству решили от греха подальше закрыть для посещения некоторые городские сады.

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- Восемь петербургских садов закроют на время шторма, - сообщает пресс-служба ведомства.

Ограничения коснутся тех садов, где есть ограды, а именно будут закрыты: Никольский сад, Таврический сад, сад Сан-Галли, сквер Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад.

Для ликвидации возможных последствий шторма в комитете также создали аварийные бригады. Именно они будут убирать поваленные деревья. Как показывает практика, без работы они не останутся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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