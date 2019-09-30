2019-09-30T19:19:58+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге на поддержку предприятий выделят 28 миллионов рублей

Соответствующий документ подписал губернатор города Александр Беглов
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Смольный выделил 28 миллионов рублей на увеличение производительности труда петербуржцев.Смольный выделил 28 миллионов рублей на увеличение производительности труда петербуржцев.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Санкт-Петербурге из бюджета города выделят больше 28 миллионов рублей на поддержку и повышение производительности труда. Эти деньги пойдут на создание регионального центра компетенций в сфере производительности труда, где, с привлечением консультантов, будут организовывать обучающие мероприятия.

- С 2019 года Санкт-Петербург стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», целью которого является рост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов ежегодно, - сообщает в пресс-служба администрации Северной столицы.

Деньги пойдут социально-ориентированным некоммерческим организациям , которые работают в данном направлении. Именно гони будут учить петербуржцев, как лучше и быстрее работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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