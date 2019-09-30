Банду серийных грабителей петербургских банков посадили в тюрьму

СЕГОДНЯ 19:32 2019-09-30T19:32:46+03:00

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В Санкт-Петербурге осудили четверых серийных грабителей банков, орудовавших с 2016 по 2017 годы. Преступная группировка мужчин действовала жестко и наверняка: себя полностью скрывали масками и плотной одеждой, приставляли пистолеты к потерпевшим с громкими угрозами об убийстве и насилии, а также постоянно применяли газовые баллончики. Любопытно, что грабили они исключительно офисы страховой компании или банка «Росгосстрах».

- Обычно они под видом клиентов сначала разведывали обстановку. Каждый раз злоумышленники наблюдали похожую картину: свободный доступ в банк, его слабая укрепленность, отсутствие охраны, а также малочисленность клиентов и работавших там офисных сотрудников, которые к тому же были женщинами, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

С 5 банков преступники поимели около 2 миллионов рублей. Планировали напасть и на шестой, но тут их перехватили сотрудники полиции. Сейчас всех злоумышленников посадили в исправительные колонии строгого режима - на 11, 12, 14 и 17 лет в зависимости от роли в банде и совершенных злодеяний.

ИСТОЧНИК KP.RU