Станции Фрунзенского радиуса готовы к эксплуатации

СЕГОДНЯ 19:59 2019-09-30T20:17:49+03:00

Ростехнадзор сообщает, что все нарушения, найденные в конце августа, наконец-то устранены

Изменить размер текста: A A

Специалисты Ростехнадзора закончили проверку готовности Фрунзенского радиуса и заявили о том, что все прежние нарушения были устранены. Томительное ожидание открытия для всех пассажиров станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», похоже, вот-вот подходит к концу.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Один документ осталось подписать для открытия новых станций на фиолетовой ветке метро 00:00 00:00

- В ходе мероприятий наши специалисты тщательно проверили системы безопасности пассажиров и движения поездов, функционирование автоматической противопожарной защиты, работу системы гражданской обороны и антитеррористической защищенности, а также системы вентиляции, вертикального транспорта, водоснабжения и водоотведения станций и перегонных тоннелей. Системы энергоснабжения и энергосбережения также допущены к эксплуатации, - сообщает пресс-служба Ростехнадзора.

Очевидный вопрос: когда же открытие? В «Метрострое» и комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга не смогли оперативно прокомментировать появившуюся информацию о готовности станций к эксплуатации. Напомним, что ранее в приложении «Яндекс.Метро» дату открытия Фрунзенского радиуса сместили до 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU