2019-09-30T20:41:17+03:00
Общество

Скрытую камеру в комнате матери и ребенка нашли в одном из ТК Петербурга

Возмущенные петербуржцы считают, что через камеру могли наблюдать за кормлением грудью [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Миниатюрную камеру поместили между решетками в потолке. Фото: vk.com/pitereshaetМиниатюрную камеру поместили между решетками в потолке. Фото: vk.com/pitereshaet
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В комнате матери и ребенка в ТК «Парнас Сити» нашли камеру видеонаблюдения. Малютку установили аккуратно в углу помещения внутри решетки на потолке. По словам очевидцев, это делает ее максимально скрытной. Молодые мамочки Петербурга возмущаются в соцсетях и уверены, что угол камеры позволяет увидеть все пространство комнаты, в которое, в том числе, входят унитаз, биде для подмывания, столик для пеленания и стул для кормления грудью.

- Вообще это неправильно. Но если она там стоит, то не должна же снимать все помещение! Должны же быть хоть какие-то рамки приличия!

- Если повесить предупреждающее объявление, желающих воспользоваться этой комнатой поубавится. Мама заходит туда и ребенка покормить или переодеть и себя поправить.

- Да уж! Убрать однозначно! Я бы размазала содержимое памперса по объективу.

Остается надеяться на совесть оператора видеонаблюдения и то, что камера установлена исключительно для безопасности посетителей комнаты. Хотя некоторые петербуржцы уже грозят торговому комплексу судом.

Камера в комнате матери и ребенка в ТК "Парнас Сити".

ИСТОЧНИК KP.RU

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