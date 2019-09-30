Пьяный лихач на УАЗе налетел на дерево и отправил своих пассажиров в реанимацию

СЕГОДНЯ 21:24 2019-09-30T21:24:39+03:00

Водитель отделался лишь ушибом губы, чего не скажешь об его пассажирах. Фото: vk.com/dorinspb

Изменить размер текста: A A

29 сентября около часа ночи на автодороге «Советский-Дятлово-Молодежное-Верхнее Черкасово» УАЗ всмятку разбился о дерево. Водитель машины допустил съезд транспорта с дороги. Судя по фотографиям с места аварии, кузов автомобиля не подлежит восстановлению. Отделаться от травм здесь было трудно, но мужчине за рулем повезло.

- Оказалось, водитель был в состоянии легкого алкогольного опьянения с 0,548 мг/л в выдыхаемом воздухе. Однако, видимо, у него оказался сильный ангел-хранитель, так как он отделался лишь ушибом губы. А вот обоих его пассажиров в тяжелом состоянии доставили в больницу, - передает сообщество «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте».

По предварительной информации, водитель УАЗа, двигаясь по левому закруглению проезжей части, не справился с управлением машины из-за высокой скорости. Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU