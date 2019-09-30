2019-09-30T22:03:29+03:00
Происшествия

Водитель «Мерседеса» снес насмерть пешехода и сбежал с места ДТП в Бокситогорске

Водитель в розыске, его личность уже установили
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сбежавший с ДТП водитель явно не думал о том, чтобы закрыть свое авто. Фото: vk.com/dorinspbСбежавший с ДТП водитель явно не думал о том, чтобы закрыть свое авто. Фото: vk.com/dorinspb
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30 сентября около 7 вечера в Бокситогорске «Мерседес» наехал на женщину. Авария произошла прямо на пешеходном переходе возле дома №11/2 на улице Заводской. К сожалению, женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась до приезда медиков.

Перепуганный водитель «Мерседеса» проехал на машине еще около 30 метров дальше пешеходного перехода, а потом остановился. Он бросил свое авто на месте и быстро сбежал в неизвестном направлении. Водитель даже не захлопнул дверь своего «Мерседеса» и так спешил скрыться, что позабыл забрать все улики и документы, которые выдали бы его.

- Сотрудники ГИБДД уже установили личность владельца автомобиля. Сейчас его активно разыскивают с помощью патруля. Личность погибшего пешехода пока неизвестна, - сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» со ссылкой на ОГИБДД по Бокситогорскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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