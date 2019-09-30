На проект реставрации жилых домов исторического центра Петербурга уйдут 35 миллионов

СЕГОДНЯ 22:42 2019-09-30T22:44:24+03:00

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Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга определился с поставщиком, который подготовит программу реставрации жилфонда исторического центра города. Им стал единственный участник конкурса – «НИИПИ Спецреставрация». Заявка компании получила одобрение от Смольного.

- Поставщик обязан выполнить квалифицированные работы по анализу потенциала улучшения состояния жилищного фонда исторического центра Санкт-Петербурга и формированию инструментария в целях его реализации, - говорится в сведениях об итоге конкурса на сайте государственных закупок.

Источником финансирования значится городской бюджет. На все про все будет потрачено около 35 миллионов рублей. Проект реставрации и капитального ремонта жилых домов в историческом центре разработают в достаточно сжатые сроки - до 5 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU