На проект реставрации жилых домов исторического центра Петербурга уйдут 35 миллионов
Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга определился с поставщиком, который подготовит программу реставрации жилфонда исторического центра города. Им стал единственный участник конкурса – «НИИПИ Спецреставрация». Заявка компании получила одобрение от Смольного.
- Поставщик обязан выполнить квалифицированные работы по анализу потенциала улучшения состояния жилищного фонда исторического центра Санкт-Петербурга и формированию инструментария в целях его реализации, - говорится в сведениях об итоге конкурса на сайте государственных закупок.
Источником финансирования значится городской бюджет. На все про все будет потрачено около 35 миллионов рублей. Проект реставрации и капитального ремонта жилых домов в историческом центре разработают в достаточно сжатые сроки - до 5 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU