«Ласточка» из Петербурга в Москву подешевеет до тысячи рублей с 1 октября

СЕГОДНЯ 23:11 2019-09-30T23:11:30+03:00

Для льготных категорий граждан стоимость "Ласточки" будет еще ниже. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

«РЖД» снизило цены на «Ласточку» №801/802 между Москвой и Санкт-Петербургом в обоих направлениях. Новая цена базового и эконом-класса составит 1 тысячу рублей. Акция временная и будет действовать с 1 по 31 октября. Желающим проехать в бизнес-классе придется заплатить 2501 рубль. На билеты скоростного электропоезда будут действовать льготы.

- Для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифные предложениями: например, если ваш возраст до 21 года или старше 60 лет, то цена снижается на 30%. А при покупке билетов по тарифу «туда-обратно» стоимость обратного пути уменьшается на 20%, - пишет пресс-служба ОАО «РЖД».

Напомним, что «Ласточка» № 802 отправляется из Москвы в 16:55 и прибывает в Санкт-Петербург в 00:30. В обратную сторону электропоезд № 801 отправляется в 13:30 и прибывает в столицу в 21:52. Остановки предусмотрены на станциях платформ НАТИ, Крюково, Тверь, Вышний Волочек, Бологое, Угловка, Окуловка, Малая Вишера, Чудово, Любань, Тосно, Колпино, Обухово.

ИСТОЧНИК KP.RU