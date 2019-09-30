Единый кампус СПбГУ построят в 2026 году в Пушкине

30 Сент. 23:47 2019-09-30T23:47:27+03:00

Два года уйдут на проектирование, а следующие четыре на строительство

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Правительство РФ поручило выделить средства на строительство единого кампуса СПбГУ в Пушкинском районе Петербурга. Стоимость всех объектов оценивают в 45 миллиардов рублей, из которых 19 млрд из федерального бюджета, а остальная часть – средства инвесторов. С 2020 по 2021 годы буду вестись проектные работы, а с 2022-го по 2026-й планируют осуществлять строительство.

- Концепция кампуса предусматривает 25 тысяч обучающихся, 4 тысячи научно-педагогических работников, площадь учебных корпусов не менее 483 тысяч кв.м., а также университетскую клинику, научно-технологический медицинский комплекс, общежития, современную спортивную инфраструктуру и многое другое, - информирует официальный сайт СПбГУ.

Сейчас расстояние между отдельными зданиями университета превышает 50 километров. Многие студенты тратят на дорогу до 3 часов каждый день. К тому же имеются большие затруднения для развития междисциплинарных научных исследовании и образовательных программ. Создание единого кампуса поможет решить все эти проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU