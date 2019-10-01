2019-10-01T00:27:04+03:00
Происшествия

Группировку, нелегально прописавшую почти 200 мигрантов, поймали в Петербурге

Злоумышленников заметили благодаря подложным документам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Половину группировки задержали, остальные получили подписку о невыезде.Половину группировки задержали, остальные получили подписку о невыезде.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти заручились помощью бойцов Росгвардии и задержали участников организованной группы, которая поселила на территории РФ почти 200 мигрантов. Граждане разных среднеазиатских государств обращались к злоумышленникам за помощью в регистрации. За денежное вознаграждение группировка, состоявшая из 7 мужчин и одной женщины, подавали подложные документы в органы, осуществляющие миграционный учет иностранцев из ближнего зарубежья.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». В ходе обысков у злоумышленников изъяли оргтехнику и несколько мобильных телефонов, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас четверых подозреваемых задержали. Остальным членам группировки вручили подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела пока продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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