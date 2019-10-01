Спешила домой на красный: В Невском районе сбили школьницу

СЕГОДНЯ 00:53 2019-10-01T00:53:59+03:00

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Вечером 30 сентября в Невском районе сбили школьницу, перебегавшую дорогу на красный сигнал светофора. 15-летняя девочка так торопилась, что рискнула перебежать регулируемый пешеходный переход на улице Бадаева на авось. Ее резкие маневры не предвидела 40-летняя женщина за рулем машины Hyundai SantaFe. К сожалению, она не успела вовремя затормозить и снесла школьницу с дороги.

- Как стало известно, девочка бегом возвращалась с курсов английского языка. Она очень спешила домой и решила перебежать дорогу на запрещающий сигнал, - сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» со ссылкой на ОГИБДД по Невскому району.

В результате аварии школьница попала в больницу. Врачи оценили ее травмы как легкой степени тяжести. Пользователи соцсетей пожурили родителей девочки и пожалели обоих участников ДТП. Возможно, о курсах английского языка придется на некоторое время забыть и заняться своим здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU