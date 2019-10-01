Каршеринг влетел в школьников на переходе Купчинской улицы

СЕГОДНЯ 01:45 2019-10-01T01:45:49+03:00

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30 сентября около 22:30 на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы Renault Kaptur наехал на двух пешеходов. Ребята 2004 и 2005 года рождения спокойно переходили дорогу на зеленый сигнал светофора вместе со своей подругой. Только они прошли через островок безопасности, как их снесла 20-летняя автоледи на каршеринге. Двое ребят пострадали, а девочка чудом увернулась от аварии.

- В результате ДТП школьники в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу, - информирует сообщество «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург».

Очевидцы произошедшего сообщают, что у одного парня вроде бы сломана нога. Момент аварии едва не попал на регистратор проезжавшей мимо машины: на опубликованном видео в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» слышен лишь удар от столкновения. Пользователи соцсетей в очередной раз усомнились в необходимости существования сервисов аренды автомобилей и даже покритиковали компанию пострадавших ребят, которые хоть и переходили дорогу по правилам, но были заняты разговором друг с другом и не смотрели по сторонам.

ИСТОЧНИК KP.RU