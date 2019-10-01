Пенсионерка выпала из окна многоэтажки на Ленинском проспекте

СЕГОДНЯ 02:12 2019-10-01T02:12:56+03:00

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Вечером 30 сентября под окнами первого корпуса дома №57 на Ленинском проспекте очевидцы обнаружили труп пенсионерки. Свидетели происшествия рассказывают о том, что бабушка упала из балкона квартиры на одном из верхних этажей. Пользователи соцсетей, обеспокоенные случившимся, рассуждают о причинах гибели женщины.

- Это гетто еще то! Не хочется думать, что она осознанно выпрыгнула, но мало ли у стариков причин.

- Район алкоголиков! Очень жалко бабушку. Не удивлюсь, если столкнули. Кому-то явно нужна квартира…

- Вдруг вздумала окно помыть. Вот чтобы бабушки падали из окон - такое первый раз наблюдаю. Царство небесное…

Место происшествия огородила полиция. По словам жильцов дома, делом занялись и криминалисты. Пока что они изучает все обстоятельства произошедшего и неизвестно, какая версия гибели в итоге подтвердится.

ИСТОЧНИК KP.RU