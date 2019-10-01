Ночное джакузи для машин устроила прорванная труба с кипятком на Гражданском проспекте

СЕГОДНЯ 02:41 2019-10-01T02:42:22+03:00

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Около 2 часов ночи у дома №85 на Гражданском проспекте прорвало трубу с горячей водой. Двор вмиг окутал пар высотой с несколько этажей. Кипяток все сильнее и сильнее распространялся по дороге. По словам очевидцев, салоны некоторых припаркованных авто тут же затопило. Неунывающие пользователи соцсетей с иронией отнеслись к аварии.

- Что же, вы хотели отопление? Вы получили отопление!

- Берите губки с шампунем и бесплатно мойте свои машины. Операция «химчистка» начинается.

- Да пусть себе хлыщет… Зато горожане хоть на улице вернут себе лето.

По словам местных жителей, место оцепили полицейские, спасатели МЧС и ГИБДД. Аварийные бригады вскоре перекрыли воду. Сейчас к речке из кипятка никого не подпускают якобы из-за угроз провала асфальта. Последствия коммунальной аварии наверняка устранят к утру. Вот только проснувшихся владельцев машин ждет неприятный «мокрый» сюрприз.

ИСТОЧНИК KP.RU