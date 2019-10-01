Дорога на зону: Жители проспекта Ветеранов показали жуткий проход с колючей проволокой к домам

СЕГОДНЯ 08:44 2019-10-01T08:44:51+03:00

Петербуржцы боятся ходить по страшным коридорам, но другого аналога нет

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«Жителей окраинных новостроек готовят к мрачному будущему», шутят петербуржцы о бетонных стенах с колючей проволокой, которые являют собой жуткого вида «коридор» для прохода от проспекта Ветеранов к домам жилого комплекса «Солнечный город». В понедельник вечером, 30 сентября, местные жильцы показали в соцсети дорожку, которую сделал застройщик, чтобы люди могли попасть к себе домой. Сравнивают они это с тюремной «архитектурой» двориков для выгула заключенных.

- Демо-версия зоны. Осталось вышки с «вертухаями» поставить, и водить всех под конвоем с собаками, - возмущаются петербуржцы.

Другие горожане сравнили данный антураж с фильмом «Район №13», в котором инопланетян, потерпевших крушение корабля на Земле, люди выселили в отдельное гетто с бараками, окруженное колючей проволокой.

Ходить по страшным коридорам жильцам жутковато. Однако иного варианта прохода. При этом, как они отмечают, безопасного и освещенного аналога нет.

ИСТОЧНИК KP.RU