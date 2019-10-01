Организаторов крупного нелегального банковского холдинга с многомиллионным доходом задержали в Петербурге

СЕГОДНЯ 09:10 2019-10-01T09:10:43+03:00

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Пятерых участников, так называемой, организованной группы, подозреваемых в создании нелегального банковского холдинга с огромным доходом, задержали в Петербурге. Во вторник, 1 октября, стало известно, что доход «бизнесменов» был многомиллионным. При этом действовали они вне рамок закона. «Предприниматели» уже проходят по уголовному делу.

- Всего участников пятеро. Все мужчины в возрасте от 30 до 53 лет. За время своей деятельности они зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, замаскированных под оказание юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг, входящих в один холдинг, который работал без лицензии. Чаще всего они занимались выводом денег за рубеж и обналичивали средства, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Образовываться холдинг начал в 2017 году. За все время в его компаниях работали около 60 человек. Сами организаторы получили доход в 50 миллионов рублей, а, по предварительным подсчетам, за год нелегальный оборот холдинга мог достигать миллиарда рублей.

Оперативники, сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции провели обыски в более 25 квартирах и 10 офисах. Все документы, компьютеры, гаджеты с информацией, которые указывают на незаконность работы холдинга, были изъяты. Сами бизнесмены находятся под домашним арестом в ожидании, пока правоохранители разбираются в деле.

ИСТОЧНИК KP.RU