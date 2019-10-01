2019-10-01T09:45:55+03:00
Происшествия

Водителя Mercedes, насмерть сбившего пенсионерку в Ленобласти, разыскивает полиция

Мужчина задавил женщину на пешеходном переходе и сбежал, бросив машину
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция разыскивает водителя, сбежавшего после смертельно ДТП в Бокситогоском районе ЛенобластиПолиция разыскивает водителя, сбежавшего после смертельно ДТП в Бокситогоском районе ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Ленинградской области разыскивает водителя, насмерть сбившего пенсионерку на Бокситогорском районе. В 18:45 часов в понедельник, 30 сентября, автомобиль марки Mercedes Benz E-350 задавил женщину, которая переходила дорогу через Заводскую улицу по пешеходному переходу. От полученных травм несчастная скончалась, а водитель, не дожидаясь ДПС и скорой, сбежал.

- В понедельник, 30 сентября, возле дома 11/2 по Заводской улице в Бокситогорске иномарка, которая принадлежит 32-летнему местному жителю, сбил 63-летнюю женщину, когда та переходила дорогу по «зебре», - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Увидев, что натворил, водитель вышел из машины и поспешил сбежать с места аварии до того времени, как приедут службы. Скрывался он впопыхах, бросив машину на месте ДТП.

Однако ответить за содеянное виновнику все же придется. Правоохранители уже возбудили уголовное дело и занялись розыском беглеца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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