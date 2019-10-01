Петербуржца избила и ограбила бывшая жена со своим любовником

СЕГОДНЯ 10:08 2019-10-01T10:08:56+03:00

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Многие бывшие пары переживают развод по-разному. Некоторые остаются хорошими друзьями, а другие не могут видеть друг друга. Жителю Санкт-Петербурга с бывшей женой совсем не повезло: женщина напала, избила и ограбила экс-супруга. Как рассказал пострадавший мужчина в полиции, 30 сентября, сделала она это с новым ухажером на пару.

- В полицию 30 сентября обратился 34-летний житель Петербурга, работающий прорабом. Он попросил привлечь к уголовной ответственности свою бывшую жену, которая сейчас живет в подмосковной Балашихе, а также мужчину, который вместе с ней напал на, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Со слов заявителя, около шести часов вечера в субботу, 28 сентября, в Невском лесопарке на него напала его бывшая жена и мужчина по имени Александр около 190 сантиметров ростом, который был вместе с ней. Экс-супруга избили и отняли барсетку, в которой было 150 рублей, банковская карта, кошелек, мобильный телефон, а также сняли с пальца золотую печатку. Всего ущерб составил более 36 тысяч рублей.

За что так мстила бывшая жена жителю Петербурга, не известно. Поставить точки над «И» в этой семейной разборке предстоит сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU