Пенсионерка упала на рельсы на станции метро «Технологический институт»

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-01T10:32:58+03:00

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Столпотворение, которое всегда бывает в утренний час пик в петербургском метро, 1 октября особенно было заметно на станции «Технологический институт». Здесь около 15 минут не ходили поезда. Причиной этому стало падение человека на рельсы. ЧП произошло около 10:00.

- На станции «Технологический институт-2» на рельсах человек, поднимают, движение составов в сторону станции «Купчино» остановлено, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия, добавляя, что сотрудники метрополитена «носятся по платформе» как угорелые.

И их можно было понять, ведь попади человек под поезд и трагедии было бы не избежать. Но, по счастью, все обошлось. Женщину, а по предварительным данным упавшей оказалась пенсионерка, которой стало плохо, быстро вытащили и передали медикам.

По состоянию на 10:30 утра петербургская подземка работает в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU