2019-10-01T10:38:11+03:00
Происшествия

Двое парней изнасиловали девушку на улице в Петербурге

Граждане Узбекистана представились своей жертве простыми русскими именами
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге двое парней изнасиловали девушку прямо на улицеВ Петербурге двое парней изнасиловали девушку прямо на улицеФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Санкт-Петербурге 25-летняя девушка стала жертвой группового изнасилования. Ранним утром с 5:00 до 6:30 в понедельник, 30 сентября, на улице рядом с домом 16, корпус 5, по Дачному проспекту петербурженка находилась в компании малознакомых парней, которые решили воспользоваться ее женским телом.

- Молодых людей девушка почти не знала. Ей они представились как Дима и Коля, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сразу же после изнасилования, петербурженка позвонила в полицию и все рассказала. Буквально через 30 минут, в 7:00, оперативники были уже на месте. Удовлетворенные сексуальной утехой парни тоже были там, однако, только одного задержали, в то время, как второй сбежал.

Оказалось, что Дима и Коля по паспортам имеют совсем другие имена. Оба уроженцы Узбекистана. Тому, которого успели поймать, 27 лет, он нигде не работает. Его сбежавшему другу 26 лет. Сейчас его разыскивает полиция. В отношении обоих возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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