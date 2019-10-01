Чемпионат по чтению вслух из Санкт-Петербурга отправят в Лондон

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-01T10:46:10+03:00

Первый билингвальный чемпионат по чтению вслух Loud Allowed Contest прошел в 2015 году и был посвящен 100-летнему юбилею Первой Мировой войны.

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В Санкт-Петербурге 6 октября пройдет чемпионат по чтению вслух Loud Allowed Contest. Мероприятие приурочено к году музыки Великобритании и России. Организаторы сообщают, что лучшего чтеца вслух отправят на финал в Москву, а после в Великобританию.

Основное требование к конкурсантам – это проявление артистизма при чтении текстов вслух как на русском, так и английском языках. Принять участие в конкурсе может любой желающий. Параллельно отборочные туры чемпионата состоятся в десяти российских городах.

- Участники без подготовки прочитают прозу и стихи, а жюри оценит технику и артистизм их выступления по шестибалльной шкале. По сумме четырех раундов определятся два финалиста, среди которых проведут финал. Победители региональных отборочных туров соберутся в Москве, где разыграют звание чемпиона, - прокомментировали организаторы конкурса.

Партнером мероприятия выступает Посольство Великобритании в Москве. Тема Loud Allowed Contest в Санкт-Петербурге - «Барокко». Место проведения: Лиговский проспект, 30А, (в Южном Атриуме ТРЦ «Галерея»), начало в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU