2019-10-01T10:58:41+03:00
Происшествия

В Луге мужчина с ножом похитил шестиклассницу и утащил ее в лес

Все произошло прямо на глазах матери школьницы
Петр КИБЕР
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Приезжий с ножом похитил школьницу и утащил ее в лес.Приезжий с ножом похитил школьницу и утащил ее в лес.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Настоящий шок испытала жительница Луги, когда на нее с дочкой утром напал вооруженный ножом преступник. Около 9:00 неизвестный молодой мужчина схватил 12-летнюю школьницу за руку и утащил в неизвестном направлении. Все произошло у дома номер 4 по Молодежной улице.

- В полицию с заявлением обратилась мать похищенной. При этом обращение последовало лишь через три с половиной часа после инцидента - в 12:30, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Неизвестно, почему мать столько ждала, чтобы позвать на помощь, но, после ее обращения, стражи порядка буквально за полчаса в ближайшем перелеске нашли и самого похитителя и девочку.

Школьница была освобождена, она не пострадала. Похитителем оказался 20-летний и нигде не работающий уроженец Иркутской области.

По факту похищения заведено уголовное дело. Расследование инцидента продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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