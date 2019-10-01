В Луге мужчина с ножом похитил шестиклассницу и утащил ее в лес

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-01T10:58:41+03:00

Приезжий с ножом похитил школьницу и утащил ее в лес. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Настоящий шок испытала жительница Луги, когда на нее с дочкой утром напал вооруженный ножом преступник. Около 9:00 неизвестный молодой мужчина схватил 12-летнюю школьницу за руку и утащил в неизвестном направлении. Все произошло у дома номер 4 по Молодежной улице.

- В полицию с заявлением обратилась мать похищенной. При этом обращение последовало лишь через три с половиной часа после инцидента - в 12:30, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Неизвестно, почему мать столько ждала, чтобы позвать на помощь, но, после ее обращения, стражи порядка буквально за полчаса в ближайшем перелеске нашли и самого похитителя и девочку.

Школьница была освобождена, она не пострадала. Похитителем оказался 20-летний и нигде не работающий уроженец Иркутской области.

По факту похищения заведено уголовное дело. Расследование инцидента продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU