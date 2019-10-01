В Ленобласти водитель цементовоза погиб в лобовом столкновении

СЕГОДНЯ 11:06 2019-10-01T11:07:24+03:00

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Смертельная авария произошла рано утром 1 октября в Кингисеппском районе Ленинградской области на трассе А180 «Нарва» у деревни Куты. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали два большегруза: «ДАФ» и «МАН» с пустым прицепом. Известно, что автомобили двигались друг к другу во встречном направлении. Столкновение и полученные травмы оказались для водителя цементовоза не совместимыми с жизнью. Сообщается, что погибшему было 35 лет.

- Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, затора нет, - комментируют «Комсомольской правде» сотрудники ГИБДД.

В соцсети уже появилась видеозапись аварии с автомобильного регистратора. Петербуржцы в комментариях высказывают свои соболезнования семье погибшего и ругают дорогу.

- Постоянно на этом месте бьются, и именно на этой стороне, там в канаве и пролеске уже можно запчасти от машин собирать... - пишет в комментариях местная жительница.

ДТП двух грузовиков на трассе А180 Нарва у деревни Куты.

ИСТОЧНИК KP.RU