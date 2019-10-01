2019-10-01T11:07:24+03:00
Происшествия

В Ленобласти водитель цементовоза погиб в лобовом столкновении

ДТП с летальным исходом произошло на трассе «Нарва»
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
Поделиться:
Смертельное ДТП с участием цементовоза произошло на трассе «Нарва».Смертельное ДТП с участием цементовоза произошло на трассе «Нарва».
Изменить размер текста:

Смертельная авария произошла рано утром 1 октября в Кингисеппском районе Ленинградской области на трассе А180 «Нарва» у деревни Куты. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали два большегруза: «ДАФ» и «МАН» с пустым прицепом. Известно, что автомобили двигались друг к другу во встречном направлении. Столкновение и полученные травмы оказались для водителя цементовоза не совместимыми с жизнью. Сообщается, что погибшему было 35 лет.

- Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, затора нет, - комментируют «Комсомольской правде» сотрудники ГИБДД.

В соцсети уже появилась видеозапись аварии с автомобильного регистратора. Петербуржцы в комментариях высказывают свои соболезнования семье погибшего и ругают дорогу.

- Постоянно на этом месте бьются, и именно на этой стороне, там в канаве и пролеске уже можно запчасти от машин собирать... - пишет в комментариях местная жительница.

ДТП двух грузовиков на трассе А180 Нарва у деревни Куты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
81-летняя петербурженка обменяла полмиллиона на деньги из банка приколов
Почти половина петербуржцев с высшим образованием работают не по профессии
На пять рублей может вырасти стоимость проезда в городском транспорте Петербурга
Подросток, потерявшийся в лесу в Ленобласти, выбрался, ориентируясь на звук
К зиме Петербург отмоют и засадят тюльпанами
Проекту соответствует: Ростехнадзор выдал заключение по «Фрунзенскому радиусу»
Решил искупаться: Каршеринг разбился о берег Финского залива
Ливень собрал утром в Петербурге 8-балльные пробки
Полиция нашла еще одну жертву изнасилования детского тренера из Ленобласти
Ветер не стихнет до ночи: Главный синоптик Петербурга рассказал о шторме
В Луге мужчина с ножом похитил шестиклассницу и утащил ее в лес
Чемпионат по чтению вслух из Санкт-Петербурга отправят в Лондон
Двое парней изнасиловали девушку на улице в Петербурге
Пенсионерка упала на рельсы на станции метро «Технологический институт»
Петербуржца избила и ограбила бывшая жена со своим любовником
Водителя Mercedes, насмерть сбившего пенсионерку в Ленобласти, разыскивает полиция
Организаторов крупного нелегального банковского холдинга с многомиллионным доходом задержали в Петербурге
Дорога на зону: Жители проспекта Ветеранов показали жуткий проход с колючей проволокой к домам
Ночное джакузи для машин устроила прорванная труба с кипятком на Гражданском проспекте
Пенсионерка выпала из окна многоэтажки на Ленинском проспекте
Каршеринг влетел в школьников на переходе Купчинской улицы
Спешила домой на красный: В Невском районе сбили школьницу
Группировку, нелегально прописавшую почти 200 мигрантов, поймали в Петербурге