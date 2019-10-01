2019-10-01T11:26:11+03:00
Авто

Ливень собрал утром в Петербурге 8-балльные пробки

Центр города скорее стоял, чем ехал
Петр КИБЕР
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Утром 1 октября Петербург стоял в 8-балльных пробках. Фото: Яндекс.КартыУтром 1 октября Петербург стоял в 8-балльных пробках. Фото: Яндекс.Карты
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Красный, совсем красный был Петербург утром 1 октября на онлайн-картах, показывающих заторы. Тысячи автомобилей, автобусов, маршруток и прочего транспорта скорее ехали, чем стояли. Пик, по оценке сервиса «Яндекс.Пробки», пришелся на 8:30. Тогда было 8 баллов из 10.

Надо сказать, что обычно в это время улицы Северной столицы загружены баллов на 5-6, но шторм, а точнее сильный дождь замедлил скорость движения, что моментально привело к заторам.

Горожане шутили, ругались и задумывались о переезде поближе к работе. Впрочем, с течением времени напряженность, хоть и не сильно спадала, и к 11:00 пробки оценивались на 6 баллов. Но и сейчас в отдельные места Петербурга на машине лучше не соваться. А усугубляют ситуацию многочисленные дорожные работы, идущие по всему городу.

Дополняют картину аварии, произошедшие из-за плохой погоды. А учитывая прогноз об усилении шторма, вечером на дорогах может произойти настоящий транспортный коллапс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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