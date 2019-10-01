Решил искупаться: Каршеринг разбился о берег Финского залива

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-01T11:40:44+03:00

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Водитель каршеринга чуть было не превратил арендный автомобиль в подводную лодку, разбившись о берег Финского залива в Петербурге. Утром во вторник, 1 октября, местные жители заметили рядом с водой у нового Балтийского бульвара в Красносельском районе города, брошенную машину с разбитым «носом». Каршеринг стоял всего в паре метров от обрыва в залив, а вокруг водитель бережно выставил аварийные знаки.

- Знаки выставил и сбежал, - возмутились петербуржцы. – Похоже, еще не пристегнутый был.

То, что водитель не пользовался ремнем безопасности, бывалые автомобилисты определили по характерной вмятине от головы на лобовом стекле машины. В каком состоянии был человек за рулем, когда покидал место ДТП, не известно. Но, по всей видимости, пострадал не сильно, раз смог уйти на своих ногах.

Теперь нарушителя правил ПДД предстоит разыскать сотрудникам дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU