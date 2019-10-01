2019-10-01T11:50:45+03:00
Общество

Проекту соответствует: Ростехнадзор выдал заключение по «Фрунзенскому радиусу»

Теперь осталось дождаться решения чиновников об открытии станций для пассажиров
Петр КИБЕР
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Ростехнадзор признал готовность "Фрунзенского радиуса". Осталось дождаться открытия станций для пассажиров.Ростехнадзор признал готовность "Фрунзенского радиуса". Осталось дождаться открытия станций для пассажиров.Фото: Олег ЗОЛОТО
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1 октября Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии «Фрунзенского радиуса» проекту. Накануне ведомство завершило проверку готовности станций. Таким образом «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» могут открыться для пассажиров в любое время.

- Для того чтобы уложиться в намеченные сроки, сотрудники Северо-Западного управления Ростехнадзора работали без выходных, а также в ночное время, - сообщает пресс-служба ведомства. - Выявленные в конце августа недостатки устранены. Заказчику выдан акт без замечаний.

Это означает, что станции радиуса соответствуют нормам безопасности, которые стали камнем преткновения 5 сентября, когда торжественного открытия метро не получилось. На тот момент еще врио губернатора Петербурга, осмотрев новые объекты, распорядился запустить эксплуатацию в «техническом режиме», то есть без пассажиров.

Александр Беглов заявил, что принимать метро с недоделками он не будет. Позднее в Смольном обещали открыть «Фрунзенский радиус» для пассажиров до конца сентября. Точная дата пока не названа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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