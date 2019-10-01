К зиме Петербург отмоют и засадят тюльпанами

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-01T12:02:27+03:00

В осенний месячник по благоустройству в Северной столице будет высажено 300 тысяч тюльпанов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Перед подготовкой к зиме в Северной столице проведут генеральную уборку. Администрация города уже объявила о начале осеннего месячника благоустройства. Сообщается, что в нем будут задействованы все городские службы.

Дороги, тротуары и велодорожки очистят от опавших листьев, подметут и отмоют. Без внимания также не останутся обочины, парковки, заездные карманы и стоянки. Генуборка коснется как водоемов Санкт-Петербурга, так и участков вдоль железнодорожных путей.

Чистоту и порядок также наведут в парках, садах, скверах и бульварах общей площадью 14 тыс. га. Садовники прочистят и подстригут деревья, а также утеплят цветочные посадки.

- В осенний месячник по благоустройству в Северной столице будет высажено около 6 тысяч деревьев, 47 тысяч тысячи кустарников и 300 тысяч тюльпанов, - уточняют «Комсомолке» в Комитете по благоустройству города.

Осенний субботник соберет петербуржцев 19 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU