К зиме Петербург отмоют и засадят тюльпанами
Перед подготовкой к зиме в Северной столице проведут генеральную уборку. Администрация города уже объявила о начале осеннего месячника благоустройства. Сообщается, что в нем будут задействованы все городские службы.
Дороги, тротуары и велодорожки очистят от опавших листьев, подметут и отмоют. Без внимания также не останутся обочины, парковки, заездные карманы и стоянки. Генуборка коснется как водоемов Санкт-Петербурга, так и участков вдоль железнодорожных путей.
Чистоту и порядок также наведут в парках, садах, скверах и бульварах общей площадью 14 тыс. га. Садовники прочистят и подстригут деревья, а также утеплят цветочные посадки.
- В осенний месячник по благоустройству в Северной столице будет высажено около 6 тысяч деревьев, 47 тысяч тысячи кустарников и 300 тысяч тюльпанов, - уточняют «Комсомолке» в Комитете по благоустройству города.
Осенний субботник соберет петербуржцев 19 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU