Подросток, потерявшийся в лесу в Ленобласти, выбрался, ориентируясь на звук

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-01T12:20:13+03:00

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Юный грибник отправил в лес в Ленинградской области и заблудился. Выйти из суровой чащи ему помогли мобильный телефон и собственный слух. В понедельник, 30 сентября, в дежурную часть ОМВД по Волосовскому району поступило электронное сообщение от 16-летнего подростка. Парень рассказал, что находится недалеко от деревни Клопицы и не ориентируется в пространстве и не знает, как выйти из леса.

- На поиски подростка отправили специальную служебную машину. В телефонном разговоре парень сообщил, что слышит сигнал автомобиля и находится где-то недалеко от источника звука, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После этого телефонная связь пропала, а поиски парня продолжились усиленнее. На помощь был отправлен лесничий, который нашел молодого человека и вывел его из чащи.

Когда парень выбрался из леса, то пояснил, что ориентироваться на природе не умеет. Несмотря на это пошел собирать грибы. Со здоровьем у подростка все в порядке, ни царапины. Только испуг.

ИСТОЧНИК KP.RU