2019-10-01T12:34:44+03:00
Общество

На пять рублей может вырасти стоимость проезда в городском транспорте Петербурга

Перевозчики в 2020 году получат 49 миллиардов рублей субсидий из бюджета Северной столицы
Лилия КОЗЛОВА
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Стоимость проезда на общественном транспорте в Петербурге может вырасти на 5 рублей с 2020 годаСтоимость проезда на общественном транспорте в Петербурге может вырасти на 5 рублей с 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО
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В новом 2020 году стоимость проезда на городском транспорте в Санкт-Петербурге может резко подскочить на пять рублей. При этом, как отметил председатель комитета финансов Алексей Корабельников на заседании во вторник, 1 октября, объем субсидий, выделяемых перевозчикам из бюджета Северной столицы, значительно увеличится – на 12 процентов больше, чем в 2019 году. Эта сумма составит 49 миллиардов рублей.

- Эта сумма – разница между деньгами, которые получают перевозчики, и их настоящими зарплатами. Если бы бюджет не компенсировал затраты компаний, то стоимость проезда могла бы увеличиться в два раза, - отметил Корабельников.

Что касается повышения стоимости проезда в транспорте, то эта тема сейчас еще обсуждается. Отмечается, что обычно разовые билеты и жетоны покупают туристы. Председатель комиссии считает, что стоимость должна вырасти значительно, минимум пять рублей, а может быть и выше.

Напомним, что сейчас проезд в наземном транспорте в Петербурге стоит 40 рублей, в метро – 45 рублей. Для пассажиров, пользующихся специальными проездными, действуют скидки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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