2019-10-01T12:36:48+03:00
Общество

Почти половина петербуржцев с высшим образованием работают не по профессии

При выборе ВУЗа многие опирались на советы родных
Петр КИБЕР
Поделиться:
Почти половина петербуржцев с высшим образованием работает не по профессии.Почти половина петербуржцев с высшим образованием работает не по профессии.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Согласитесь, знакомая ситуация, когда человек, получивший высшее образование, в итоге работает не по профессии. И ладно, если сфера деятельности схожая, а то и строитель может поваром быть. В итоге почти половина петербуржцев работают не там и не теми, на кого учились.

- 46 процентов жителей города на Неве, имеющих высшее образование, работают не по полученной в ВУЗе профессии, - сообщает пресс-служба рекрутингового агентства HeadHunter.

Причиной этому специалисты называют неправильный выбор ВУЗа, на который влияют мамы и папы, а также изменившийся рынок труда. И в самом деле, многие горожане учились еще при СССР. Никто не знал, что произойдет после распада страны, когда тысячи инженеров, к примеру, разом окажутся не нужны.

Люди уходили в торговлю, в бизнес. Как-то приспосабливались. Их дети шли на юристов и финансистов, которых в итоге оказался перебор.

Сами опрошенные признали, что на выбор ВУЗа сильное влияние оказали их родные и близкие. Впрочем, более 40 процентов все же довольны своим образованием. Четверть горожан, согласно статистике, работает по профессии, а еще 29 процентов трудятся в смежных с ней областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
81-летняя петербурженка обменяла полмиллиона на деньги из банка приколов
На пять рублей может вырасти стоимость проезда в городском транспорте Петербурга
Подросток, потерявшийся в лесу в Ленобласти, выбрался, ориентируясь на звук
К зиме Петербург отмоют и засадят тюльпанами
Проекту соответствует: Ростехнадзор выдал заключение по «Фрунзенскому радиусу»
Решил искупаться: Каршеринг разбился о берег Финского залива
Ливень собрал утром в Петербурге 8-балльные пробки
В Ленобласти водитель цементовоза погиб в лобовом столкновении
Полиция нашла еще одну жертву изнасилования детского тренера из Ленобласти
Ветер не стихнет до ночи: Главный синоптик Петербурга рассказал о шторме
В Луге мужчина с ножом похитил шестиклассницу и утащил ее в лес
Чемпионат по чтению вслух из Санкт-Петербурга отправят в Лондон
Двое парней изнасиловали девушку на улице в Петербурге
Пенсионерка упала на рельсы на станции метро «Технологический институт»
Петербуржца избила и ограбила бывшая жена со своим любовником
Водителя Mercedes, насмерть сбившего пенсионерку в Ленобласти, разыскивает полиция
Организаторов крупного нелегального банковского холдинга с многомиллионным доходом задержали в Петербурге
Дорога на зону: Жители проспекта Ветеранов показали жуткий проход с колючей проволокой к домам
Ночное джакузи для машин устроила прорванная труба с кипятком на Гражданском проспекте
Пенсионерка выпала из окна многоэтажки на Ленинском проспекте
Каршеринг влетел в школьников на переходе Купчинской улицы
Спешила домой на красный: В Невском районе сбили школьницу
Группировку, нелегально прописавшую почти 200 мигрантов, поймали в Петербурге