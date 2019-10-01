Почти половина петербуржцев с высшим образованием работают не по профессии

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-01T12:36:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Согласитесь, знакомая ситуация, когда человек, получивший высшее образование, в итоге работает не по профессии. И ладно, если сфера деятельности схожая, а то и строитель может поваром быть. В итоге почти половина петербуржцев работают не там и не теми, на кого учились.

- 46 процентов жителей города на Неве, имеющих высшее образование, работают не по полученной в ВУЗе профессии, - сообщает пресс-служба рекрутингового агентства HeadHunter.

Причиной этому специалисты называют неправильный выбор ВУЗа, на который влияют мамы и папы, а также изменившийся рынок труда. И в самом деле, многие горожане учились еще при СССР. Никто не знал, что произойдет после распада страны, когда тысячи инженеров, к примеру, разом окажутся не нужны.

Люди уходили в торговлю, в бизнес. Как-то приспосабливались. Их дети шли на юристов и финансистов, которых в итоге оказался перебор.

Сами опрошенные признали, что на выбор ВУЗа сильное влияние оказали их родные и близкие. Впрочем, более 40 процентов все же довольны своим образованием. Четверть горожан, согласно статистике, работает по профессии, а еще 29 процентов трудятся в смежных с ней областях.

ИСТОЧНИК KP.RU