2019-10-01T13:11:16+03:00
Происшествия

81-летняя петербурженка обменяла полмиллиона на деньги из банка приколов

Мошенников нашли по записям с домофона
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Мошенницы разменяли бабушке деньги купюрами Банка приколов.Мошенницы разменяли бабушке деньги купюрами Банка приколов.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Приморском районе Санкт-Петербурга две мошенницы похитили у пенсионерки полмиллиона рублей. 81-летняя женщина призналась полицейским, что деньги незнакомкам она отдала сама, под предлогом выгодного обмена. Мошенницы завладели крупной суммой, а пенсионерке дали взамен фальшивые купюры из «Банка приколов» разного номинала.

Растерянная пожилая женщина не смогла дать точные приметы ограбивших ее мошенниц. Полицейским же удалось установить их личности благодаря видеозаписи с домофона.

- На вид первой женщине 35-40 лет, 170 сантиметров. Была одета в синюю длинную куртку с капюшоном, синюю шапку. При себе имела белую сумку. Второй на вид 35-40 лет, 165 сантиметров. Она была одета в серую куртку, серую вязаную шапку и серый шарф, в руках у нее была темная сумка, - комментируют «Комсомолке» сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело по статье мошенничество уже возбуждено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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