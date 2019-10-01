81-летняя петербурженка обменяла полмиллиона на деньги из банка приколов

СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-01T13:11:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Приморском районе Санкт-Петербурга две мошенницы похитили у пенсионерки полмиллиона рублей. 81-летняя женщина призналась полицейским, что деньги незнакомкам она отдала сама, под предлогом выгодного обмена. Мошенницы завладели крупной суммой, а пенсионерке дали взамен фальшивые купюры из «Банка приколов» разного номинала.

Растерянная пожилая женщина не смогла дать точные приметы ограбивших ее мошенниц. Полицейским же удалось установить их личности благодаря видеозаписи с домофона.

- На вид первой женщине 35-40 лет, 170 сантиметров. Была одета в синюю длинную куртку с капюшоном, синюю шапку. При себе имела белую сумку. Второй на вид 35-40 лет, 165 сантиметров. Она была одета в серую куртку, серую вязаную шапку и серый шарф, в руках у нее была темная сумка, - комментируют «Комсомолке» сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело по статье мошенничество уже возбуждено.

ИСТОЧНИК KP.RU