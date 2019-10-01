2019-10-01T13:24:58+03:00
Общество

Метрополитен опубликовал график работы «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушар»

Станции появились в списке пятой линии на сайте подземки, но пока бледным шрифтом
Петр КИБЕР
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Новые станции должны вот-вот открыть. Но когда точно - пока никто не знает.Новые станции должны вот-вот открыть. Но когда точно - пока никто не знает.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Последний месяц жители Купчино живут в ожидании открытия «Фрунзенского радиуса». С 5 сентября этот участок подземки начал работать в техническом режиме, то есть без пассажиров. Но 30 сентября Ростехнадзор заявил о готовности станций, а теперь они появились и в списке пятой линии на сайте метрополитена.

В таблице указан график работ станций радиуса. Так, «Шушары» будут открываться для пассажиров в 5:25, а закрываться в 0:00 ( на вход) и в 1:00 (на выход).

Оба вестибюля «Дунайской» откроют свои двери в 5:28, а закроют в 0:35 и 0:55 соответственно.

Что касается «Проспекта Славы», то на этой станции также два входа. Их график работы следующий: 5:30 - открыта на вход; 0:32 - закрыта на вход, 0:55 - закрыта на выход.

Правда пока эта информация в табличке написана бледным шрифтом, что означает недействующий статус станций. Однако учитывая последние события, открытие «Фрунзенского радиуса» может состояться со дня на день.

Станции "Фрунзенского радиуса" появились в списке пятой линии. Фото: metro.spb.ru

Станции "Фрунзенского радиуса" появились в списке пятой линии. Фото: metro.spb.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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