Упавшее из-за урагана дерево перекрыло дорогу в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-01T14:35:01+03:00

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Непогода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области создает серьезные проблемы для жителей. Ураганный ветер во вторник, 1 октября, снес большое дерево, стоящее вдоль Ленсоветовской дороги в Пушкинском районе города. Огромный ствол упал прямо на трассу, в то время как по ней ехали машины, придавив своим весом один из автомобилей. Благо, обошлось без трагедии.

- Около поселка Ленсоветовского упало дерево на автомобиль Mazda. Водитель ждет ДПС, - рассказали петербургские водители с места событий в соцсетях.

Дерево машину помяло, но не слишком сильно. Огромный ствол перекрыл все полосы движения. Некоторые водители вышли на дорогу, чтобы попытаться самостоятельно расчистить хоть часть трассы, так как из-за «шалостей» урагана образовалась большая пробка.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор из-за упавшего дерева образовался не только на Ленсоветовской дороге, но и на Московском шоссе, общей протяженностью почти в восемь километров.

ИСТОЧНИК KP.RU