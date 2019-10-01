2019-10-01T14:35:01+03:00
Происшествия

Упавшее из-за урагана дерево перекрыло дорогу в Петербурге

Рухнувший ствол придавил легковушку, ехавшую по Ленсоветовской
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Упавшее из-за шторма дерево перекрыло выезд из Ленсоветовского в ПетербургеУпавшее из-за шторма дерево перекрыло выезд из Ленсоветовского в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Непогода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области создает серьезные проблемы для жителей. Ураганный ветер во вторник, 1 октября, снес большое дерево, стоящее вдоль Ленсоветовской дороги в Пушкинском районе города. Огромный ствол упал прямо на трассу, в то время как по ней ехали машины, придавив своим весом один из автомобилей. Благо, обошлось без трагедии.

- Около поселка Ленсоветовского упало дерево на автомобиль Mazda. Водитель ждет ДПС, - рассказали петербургские водители с места событий в соцсетях.

Дерево машину помяло, но не слишком сильно. Огромный ствол перекрыл все полосы движения. Некоторые водители вышли на дорогу, чтобы попытаться самостоятельно расчистить хоть часть трассы, так как из-за «шалостей» урагана образовалась большая пробка.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор из-за упавшего дерева образовался не только на Ленсоветовской дороге, но и на Московском шоссе, общей протяженностью почти в восемь километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Краковская» с опарышами: Петербуржец купил в магазине колбасу с личинками мух
Смотрим и плачем: В Петербурге сожгли 420 килограммов санкционных продуктов
Ураганный ветер снес светофор и кусок крыши в Петербурге
Град выпал в Московском районе Петербурга
Мигрант на маршрутке насмерть сбил 61-летнюю женщину в Кировском районе Петербурга
Пьяный петербуржец разломал на части авто случайного водителя
В Выборге запертую в квартире пенсионерку спасли соцработники
Бастрыкин поручил проверить ситуацию с пенсионеркой из Карелии, которая живет в заброшенном санатории
Умирать больно: Кот пять часов мучился, застряв в стеклопакете в Петербурге
Рядом с «Юбилейным» могут создать новый спортивный комплекс
Из-за опасности подтопления в Петербурге дежурят 60 бригад водоотведения
Экс-наркополицейского из Петербурга поймали на продаже метадона на 14 млн рублей
Метрополитен опубликовал график работы «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушар»
81-летняя петербурженка обменяла полмиллиона на деньги из банка приколов
Почти половина петербуржцев с высшим образованием работают не по профессии
На пять рублей может вырасти стоимость проезда в городском транспорте Петербурга
Подросток, потерявшийся в лесу в Ленобласти, выбрался, ориентируясь на звук