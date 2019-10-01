2019-10-01T13:49:09+03:00
Происшествия

Экс-наркополицейского из Петербурга поймали на продаже метадона на 14 млн рублей

Группировка делала закладки по всему городу
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Экс-наркополицейский организовал в городе группировку, которая занималась распространением метадона.Экс-наркополицейский организовал в городе группировку, которая занималась распространением метадона.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге за продажу наркотиков на 14 миллионов рублей под суд пошел бывший сотрудник УФСКН. Известно, что 38-летний экс-наркополицейский организовал в городе группировку, которая занималась распространением метадона. На скамью подсудимых вместе с ним отправились еще шесть человек. Уголовное дело уже возбуждено.

- В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений: сбыт и покушение на сбыт наркотических средств, легализация денежных средств, совершенные преступным сообществом, в крупном размере, - комментируют «Комсомолке» в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Известно, что группировка получала заказы по телефону, а после занималась распределением закладок по городу. Деньги наркоторговцы получали через банковские карты, оформленные на подставных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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