2019-10-01T14:30:54+03:00
Общество

Из-за опасности подтопления в Петербурге дежурят 60 бригад водоотведения

Во время утреннего ливня в городе выпало 8,5 миллиметров осадков
Лилия КОЗЛОВА
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60 бригад Водоканала дежурят в Петербурге для предотвращения потопа60 бригад Водоканала дежурят в Петербурге для предотвращения потопаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Когда в Петербурге бушует непогода, то можно ожидать любых опасностей. В 6:30 утра во вторник, 1 октября, дирекция защитной дамбы города закрыла створки из-за опасности потопа. Однако затопить Северную столицу могло бы не только из-за того, что Нева вышла бы из берегов, но еще и из-за дождя. Для того, чтобы снова дороги города не превратились в реки, с утра во всех районах дежурят бригады «Водоканала».

- В городе работает 60 бригад филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга». Дежурные бригады объезжают основные адреса, где может произойти подтопление, - сообщили в организации.

В первую очередь бригады отправились на улицы, которые больше всего страдали во время летних ливней: на углу улиц Парашютная и Репищева и на углу Парашютной улицы и улицы Маршала Новикова установлены 2 передвижные насосные станции для откачки возможных скоплений воды.

Отмечается, что к 11 утра выпало 8,51 миллиметров осадков. Максимальная интенсивность дождя составила 3,52 миллиметров за 20 минут. Эксцессов никаких не произошло, система водоотведения сейчас полностью справляется с объемами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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