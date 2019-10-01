Рядом с «Юбилейным» могут создать новый спортивный комплекс
Большая стройка развернулась на месте несостоявшегося судебного квартала на проспекте Добролюбова. В скором времени здесь появится арт-парк, получивший название «Тучков Буян». Пространство, на котором ранее стоял институт прикладной химии облагородят и превратят в зеленую зону для людей. Не останется в стороне от перемен и дворец спорта «Юбилейный», стоящий поблизости.
- Рядом с «Юбилейным» может появиться единое культурно-спортивное пространство, - пишет газета «Петербургский дневник».
Пока проект еще находится в стадии обсуждения, его концепция до конца не определена, но учитывая близость воды здесь тут может появиться комплекс для серфинга с искусственной волной.
Естественно, что все должно быть объединено общим архитектурным решением с соседним арт-парком.
Напомним, что дворец спорта «Юбилейный» был построен в 1967 году на территории бывшего садоводства. Сейчас комплекс объединяет четыре ледовые площадки, в том числе главную арену вместимостью до 10 тысяч зрителей.
ИСТОЧНИК KP.RU