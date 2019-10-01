Рядом с «Юбилейным» могут создать новый спортивный комплекс

СЕГОДНЯ 14:14 2019-10-01T14:14:04+03:00

Рядом с "Юбилейным" может появиться новое культурно-спортивное пространство. Фото: instagram.com/yubiarena

Подобный проект уже существовал ранее, но сейчас его собрались переосмыслить

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Большая стройка развернулась на месте несостоявшегося судебного квартала на проспекте Добролюбова. В скором времени здесь появится арт-парк, получивший название «Тучков Буян». Пространство, на котором ранее стоял институт прикладной химии облагородят и превратят в зеленую зону для людей. Не останется в стороне от перемен и дворец спорта «Юбилейный», стоящий поблизости.

- Рядом с «Юбилейным» может появиться единое культурно-спортивное пространство, - пишет газета «Петербургский дневник».

Пока проект еще находится в стадии обсуждения, его концепция до конца не определена, но учитывая близость воды здесь тут может появиться комплекс для серфинга с искусственной волной.

Естественно, что все должно быть объединено общим архитектурным решением с соседним арт-парком.

Напомним, что дворец спорта «Юбилейный» был построен в 1967 году на территории бывшего садоводства. Сейчас комплекс объединяет четыре ледовые площадки, в том числе главную арену вместимостью до 10 тысяч зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU