2019-10-01T14:14:04+03:00
Общество

Рядом с «Юбилейным» могут создать новый спортивный комплекс

Подобный проект уже существовал ранее, но сейчас его собрались переосмыслить
Петр КИБЕР
Поделиться:
Рядом с "Юбилейным" может появиться новое культурно-спортивное пространство. Фото: instagram.com/yubiarenaРядом с "Юбилейным" может появиться новое культурно-спортивное пространство. Фото: instagram.com/yubiarena
Изменить размер текста:

Большая стройка развернулась на месте несостоявшегося судебного квартала на проспекте Добролюбова. В скором времени здесь появится арт-парк, получивший название «Тучков Буян». Пространство, на котором ранее стоял институт прикладной химии облагородят и превратят в зеленую зону для людей. Не останется в стороне от перемен и дворец спорта «Юбилейный», стоящий поблизости.

- Рядом с «Юбилейным» может появиться единое культурно-спортивное пространство, - пишет газета «Петербургский дневник».

Пока проект еще находится в стадии обсуждения, его концепция до конца не определена, но учитывая близость воды здесь тут может появиться комплекс для серфинга с искусственной волной.

Естественно, что все должно быть объединено общим архитектурным решением с соседним арт-парком.

Напомним, что дворец спорта «Юбилейный» был построен в 1967 году на территории бывшего садоводства. Сейчас комплекс объединяет четыре ледовые площадки, в том числе главную арену вместимостью до 10 тысяч зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Краковская» с опарышами: Петербуржец купил в магазине колбасу с личинками мух
Смотрим и плачем: В Петербурге сожгли 420 килограммов санкционных продуктов
Ураганный ветер снес светофор и кусок крыши в Петербурге
Град выпал в Московском районе Петербурга
Мигрант на маршрутке насмерть сбил 61-летнюю женщину в Кировском районе Петербурга
Пьяный петербуржец разломал на части авто случайного водителя
В Выборге запертую в квартире пенсионерку спасли соцработники
Бастрыкин поручил проверить ситуацию с пенсионеркой из Карелии, которая живет в заброшенном санатории
Умирать больно: Кот пять часов мучился, застряв в стеклопакете в Петербурге
Из-за опасности подтопления в Петербурге дежурят 60 бригад водоотведения
Экс-наркополицейского из Петербурга поймали на продаже метадона на 14 млн рублей
Упавшее из-за урагана дерево перекрыло дорогу в Петербурге
Метрополитен опубликовал график работы «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушар»
81-летняя петербурженка обменяла полмиллиона на деньги из банка приколов
Почти половина петербуржцев с высшим образованием работают не по профессии
На пять рублей может вырасти стоимость проезда в городском транспорте Петербурга
Подросток, потерявшийся в лесу в Ленобласти, выбрался, ориентируясь на звук