2019-10-01T14:21:47+03:00
Дом. Семья

Умирать больно: Кот пять часов мучился, застряв в стеклопакете в Петербурге

К моменту, когда животное вытащили, лапы и хвост окоченели от долгого сдавливания
Лилия КОЗЛОВА
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Застрявший в стеклопакете кот пять часов умирал от жуткого сдавливания тела в ПетербургеЗастрявший в стеклопакете кот пять часов умирал от жуткого сдавливания тела в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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Несчастный кот хотел подышать свежим воздухом, пока хозяев не было дома. Просунувшись в приоткрытое на проветривание окно стеклопакета, хвостатый застрял и не смог самостоятельно выбраться. Вечером в понедельник, 30 сентября, волонтеры бросились спасать животное, но было уже слишком поздно. За время, что кот находился в ловушке, рама сильно сдавила ему все тело.

- В 21:20 часов на телефон координатора поступил звонок о коте, застрявшем в стеклопакете квартиры на 9 этаже на Заневском проспекте. Выяснилось, что случилось это еще в 16 часов. Два спасателя мгновенно сорвались к месту, хотя исход был уже ясен заранее, - рассказали специалисты из организации «Кошкиспас».

Спасатели увидели, что кота зажало рамой ровно посередине туловища, которая была оставлена на микропроветривание. К сожалению, это распространенный случай. Хозяев дома не было, поэтому активистам пришлось вызволять смертельно мучавшегося хвостатого своими силами.

С помощью высотного снаряжения один из спасателей высунулся из окна соседней квартиры и смог пропихнуть кота внутрь, так как достать наружу его не было возможности. Несмотря на то, что животное еще дышало, шансов на выживание у него почти не осталось. За пять часов, что кот был в ловушке, его лапы и хвост полностью окоченели

Спасатели напомнили, что такие случаи не редки. Поэтому, уходя из дома, следует закрывать окна, чтобы не подвергать своих любимцев опасности. «Умирать больно», написали активисты с грустью. Особенно от такой жуткой смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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