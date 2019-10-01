2019-10-01T14:38:42+03:00
Общество

В Выборге запертую в квартире пенсионерку спасли соцработники

Они взломали дверь и вызвали скорую
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
Поделиться:
Соцработники вызвали скорую помощь и МЧС для взлома двери.Соцработники вызвали скорую помощь и МЧС для взлома двери.
Изменить размер текста:

Работники по уходу за инвалидами и пожилыми людьми в Ленинградской области при плановом обходе по домам своих подопечных не достучались до одной из пенсионерок. Так как дверь пожилая женщина не открывала, обеспокоенные соцработники вызвали скорую помощь и МЧС для взлома двери. Принятые меры оказались вовремя: немощную пенсионерку обнаружили на полу в запертой в квартире. Ей сразу же оказали медицинскую помощь.

- Спасибо сотрудникам МЧС и экипажу скорой помощи, вы – герои! Слаженные и быстрые действия служб. В итоге женщина спасена, жива, все отлично, - комментируют ситуацию соцработники на своей странице в интернете «Уход за инвалидами и пожилыми людьми на дому».

Сообщается также о том, что вскрытую дверь пенсионерке сразу же починили и вставили новый замок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Краковская» с опарышами: Петербуржец купил в магазине колбасу с личинками мух
Смотрим и плачем: В Петербурге сожгли 420 килограммов санкционных продуктов
Ураганный ветер снес светофор и кусок крыши в Петербурге
Град выпал в Московском районе Петербурга
Мигрант на маршрутке насмерть сбил 61-летнюю женщину в Кировском районе Петербурга
Пьяный петербуржец разломал на части авто случайного водителя
Бастрыкин поручил проверить ситуацию с пенсионеркой из Карелии, которая живет в заброшенном санатории
Умирать больно: Кот пять часов мучился, застряв в стеклопакете в Петербурге
Рядом с «Юбилейным» могут создать новый спортивный комплекс
Из-за опасности подтопления в Петербурге дежурят 60 бригад водоотведения
Экс-наркополицейского из Петербурга поймали на продаже метадона на 14 млн рублей
Упавшее из-за урагана дерево перекрыло дорогу в Петербурге
Метрополитен опубликовал график работы «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушар»
81-летняя петербурженка обменяла полмиллиона на деньги из банка приколов
Почти половина петербуржцев с высшим образованием работают не по профессии
На пять рублей может вырасти стоимость проезда в городском транспорте Петербурга
Подросток, потерявшийся в лесу в Ленобласти, выбрался, ориентируясь на звук