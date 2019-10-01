В Выборге запертую в квартире пенсионерку спасли соцработники

СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-01T14:38:42+03:00

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Работники по уходу за инвалидами и пожилыми людьми в Ленинградской области при плановом обходе по домам своих подопечных не достучались до одной из пенсионерок. Так как дверь пожилая женщина не открывала, обеспокоенные соцработники вызвали скорую помощь и МЧС для взлома двери. Принятые меры оказались вовремя: немощную пенсионерку обнаружили на полу в запертой в квартире. Ей сразу же оказали медицинскую помощь.

- Спасибо сотрудникам МЧС и экипажу скорой помощи, вы – герои! Слаженные и быстрые действия служб. В итоге женщина спасена, жива, все отлично, - комментируют ситуацию соцработники на своей странице в интернете «Уход за инвалидами и пожилыми людьми на дому».

Сообщается также о том, что вскрытую дверь пенсионерке сразу же починили и вставили новый замок.

ИСТОЧНИК KP.RU