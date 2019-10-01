2019-10-01T14:44:06+03:00
Происшествия

Пьяный петербуржец разломал на части авто случайного водителя

Мужчина вывернул дверь машины и разбил заднее стекло
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный мужчина разломал автомобиль во дворе на севере ПетербургаПьяный мужчина разломал автомобиль во дворе на севере ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Выборгском районе Санкт-Петербурга пьяный мужчина разнес в хлам машину, которая попалась ему на пути в одном из дворов севера города. Около 23 часов вечера в понедельник, 30 сентября, хулиган сцепился языками с водителем автомобиля Toyota Camry и решил «выиграть» спорт, применив разрушительную силу.

- Во дворе дома №26/1 на проспекте Культуры между 27-летним водителем иномарки и 32-летним пьяным прохожим завязался конфликт. Во время ссоры нетрезвый мужчина начал громить машину, - сообщили в Росгвардии Петербурга.

В пьяном угаре петербуржец разбил заднее стекло и пытался отломать переднюю пассажирскую дверь автомобиля, однако только вывернул ее. Тем не менее, ущерб машине он нанес существенный.

Увидев погром, прохожие вызвали правоохранителей. Наряд Росгвардии задержал мужчину, который самозабвенно продолжал ломать автомобиль. Оказалось, что пьяный горожанин уже имеет судимость за плечами за нападение на представителя власти.

Неадекват был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Сумма ущерба, которую он нанес автомобилю, пока ч то устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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