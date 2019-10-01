Мигрант на маршрутке насмерть сбил 61-летнюю женщину в Кировском районе Петербурга
Несоблюдение правил дорожного движения вкупе с невнимательностью привели к трагедии, которая произошла утром 1 октября в Кировском районе Санкт-Петербурга. Здесь, на пешеходном переходе маршрутка насмерть сбила женщину.
- Около 5 часов утра на улице Маршала Говорова водитель, управлявший автобусом ПАЗ совершил наезд на пешехода, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на ГИБДД Петербурга и Ленобласти.
К сожалению, травмы женщины, переходившей дорогу, оказались слишком тяжелыми и она скончалась до приезда скорой. Известно, что погибшей была 61-летняя уроженка Дагестана.
Что касается водителя маршрутки, то за рулем автобуса был гражданин Узбекистана 1980 года рождения.
Причиной ДТП могли стать плохие погодные условия - в Петербурге всю ночь шел дождь. Авария произошла в темное время суток. В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU