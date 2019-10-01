2019-10-01T15:10:00+03:00
Происшествия

Мигрант на маршрутке насмерть сбил 61-летнюю женщину в Кировском районе Петербурга

Трагедия произошла на улице Маршала Говорова утром 1 октября
Петр КИБЕР
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В Кировском районе маршуртка насмерть сбила пешехода. Фото: vk.com/dorinspbВ Кировском районе маршуртка насмерть сбила пешехода. Фото: vk.com/dorinspb
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Несоблюдение правил дорожного движения вкупе с невнимательностью привели к трагедии, которая произошла утром 1 октября в Кировском районе Санкт-Петербурга. Здесь, на пешеходном переходе маршрутка насмерть сбила женщину.

- Около 5 часов утра на улице Маршала Говорова водитель, управлявший автобусом ПАЗ совершил наезд на пешехода, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на ГИБДД Петербурга и Ленобласти.

К сожалению, травмы женщины, переходившей дорогу, оказались слишком тяжелыми и она скончалась до приезда скорой. Известно, что погибшей была 61-летняя уроженка Дагестана.

Что касается водителя маршрутки, то за рулем автобуса был гражданин Узбекистана 1980 года рождения.

Причиной ДТП могли стать плохие погодные условия - в Петербурге всю ночь шел дождь. Авария произошла в темное время суток. В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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