2019-10-01T15:13:19+03:00
Общество

Град выпал в Московском районе Петербурга

Погода в Северной столице во вторник, 1 октября, бушует не по-детски
Лилия КОЗЛОВА
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1 октября в Петербурге выпал град1 октября в Петербурге выпал градФото: Лилия КОЗЛОВА
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Октябрь в Санкт-Петербурге начался с жуткой погоды. С самого утра, 1 октября, в городе льет дождь, появилась угроза потопа, ураганный ветер сносит деревья, светофоры и шифер с крыш. А днем жители Московского района вообще попали под удары града.

- Выглядываю из окна офиса, а там, на желтых листьях, белая «икра» лежит. Вот так осень в Петербурге, - рассказал «КП-Петербург» читатель издания.

Выпавшие градинки не очень большие, всего пару миллиметров в диаметре, однако барабанили по подоконникам и крышам домов в Московском районе основательно. Очевидцы отмечают, что осадки шли около 10 минут, с 14:40 до 14:50 часов.

Как оно часто и бывает с петербургской погодой, после того, как из темно-серых туч выпел град, небо над югом города рассеялось и выглянуло солнце. Тем не менее, не стоит ожидать, что на сегодня это все «сюрпризы». Сильный ветер все же продолжает гулять по Северной столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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